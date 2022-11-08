"نتابع التحقيقيات".. بغداد تتعهد لواشنطن بالاقتصاص من قتلة الأمريكي

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية العراقية اليوم الثلاثاء إنها تتابع سير التحقيقيات بشأن مقتل المواطن الأمريكي في بغداد.

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية مقتل أحد رعاياها في بغداد، فيما أبلغت مصادر أمنية كوردستان 24 بأن الأمريكي يدعى ستيفن ترول (45 عاماً).

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وقُتل ترول داخل سيارته في حي الكرادة وسط بغداد، وكان المواطن الأمريكي يحمل بطاقة هوية تظهر أنه يعمل مدرساً للغة الإنكليزية.

وأمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة في الحادث. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية قتل الأمريكي التي جرت أمام أنظار أسرته.

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وأعربت الخارجية العراقية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، عن مواساتها لعائلة المواطن الأمريكي بهذا الحادث، وقالت إنها تتابع "سير التحقيقات مع الجهات الأمنيَّة في بغداد، للكشف عن مُلابسات الحادث وتقديم الجُناة إلى القضاء ليأخذوا جزاءهم العادل".

وبحسب مصادر أمنية فإن الأمريكي كان يعيش في العراق منذ عامين، وذكرت أن مسلحين كانوا يستقلون سيارة حاولوا اختطاف الأمريكي.

وقال البيت الأبيض إنه على اتصال مع الجانب العراقي بشأن الحادثة.