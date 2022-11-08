البعثة الأمريكية تبدي استعدادها للمساعدة في حادثة مقتل ستيفن ترول

أربيل (كوردستان 24)- أبدت بعثة الولايات المتحدة في العراق اليوم الثلاثاء استعدادها لتقديم كل أشكال المساعدة فيما يتعلق بحادثة مقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترول.

ويوم أمس، أكدت واشنطن مقتل أحد رعاياها في بغداد، في وقت أبلغت فيه مصادر أمنية كوردستان 24 بأن الأمريكي، الذي يدعى ستيفن ترول (45 عاماً)، قُتل ترول داخل سيارته في حي الكرادة وسط بغداد، وكان يحمل بطاقة هوية تظهر أنه يعمل مدرساً للغة الإنكليزية.

وبعد وقوع الحادث، أمر الحكومة العراقية بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابساته. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية القتل التي جرت أمام أنظار أسرته.

وقالت البعثة الأمريكية في بيان "نحن نراقب عن كثب تحقيق السلطات المحلية في سبب الوفاة... ونقف على أهبة الاستعداد لتقديم كل المساعدة اللازمة من خلال قنصليتنا".

ولم تذكر البعثة مزيداً من التفاصيل "احتراماً لخصوصية عائلة الفقيد خلال هذا الوقت العصيب"، واكتفت بالقول "ليس لدينا أي تعليق آخر".

كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن التحقيقات "مستمرة" بشأن في حادثة مقتل الأمريكي المقيم في بغداد منذ عامين.

وأشار إلى أن توقيت الجريمة يضع علامات استفهام، قائلاً إن "الأمن خط أحمر"، وأضاف أن من يريد اختبار الحكومة في ملف الأمن فلا يحاول، لأنه "اختبار فاشل".