بينها توصية بشأن كركوك.. مجلس الوزراء العراقي يتخذ جملة قرارات وتوجيهات

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مجلس الوزراء العراقي في جلسته اليوم الثلاثاء عدداً من التوجيهات والقرارات.

وذكر مجلس الوزراء في بيان أنه بحث الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وناقش عدداً من القضايا والملفات الاقتصادية إلى جانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.

ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة دراسة موضوع الأراضي العائدة الى وزارة المالية، والمجمعات المخصصة لبناء وحدات سكنية.

وعُقد اجتماع تشاوري يضم ممثلي وزارات: المالية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والزراعة والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن تُرفع توصياتهُ الى رئيس مجلس الوزراء للبت بها خلال مدة 30 يوم عمل، بحسب البيان.

وأشار السوداني إلى الحدث الرياضي البارز الذي سيحتضنه العراق مطلع العام المقبل، المتمثل ببطولة خليجي 25 في البصرة، وقد وجّه جميع الوزارات والجهات الحكومية بالتعاون التام مع وزارة الشباب والرياضة التي تترأس اللجنة العليا المشرفة على البطولة، وشدد على ضرورة العمل الجاد من قبل الجميع لإنجاح البطولة بالطريقة التي تعكس الصورة المشرفة والمضيئة للعراق.

وفي سياق الجلسة أيضاً وجّه السوداني جميع الوزراء بعدم التلكؤ في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، القاضي بإلغاء جميع الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة من حكومة تصريف الأعمال، بشأن تعيين وتكليف رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، وذلك استناداً لقرار المحكمة الاتحادية الصادر في شهر أيار الماضي.

وبشأن قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، البالغ عددهم أكثر من 74 ألفا، وجّه السوداني بالاستفادة من تخصصاتهم، وأن يكون توزيعهم بين الوزارات بشكل مهني وصحيح.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة، وأُحيل الى مجلس النواب، استناداً الى أحكام المادتين (61/أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكرتها ذات العدد (م د/ق/2/2/19/155 ل ق) المؤرخة في 30 آذار 2021، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع التي ثبتها رئيس الدائرة القانونية لمجلس الوزراء.

وأقر مجلس الوزراء توصية هيئة المنافذ الحدودية بشأن فتح منفذ كركوك الدولي رسمياً، واستحداث مديرية منفذ مطار كركوك الدولي، بحسب ما جاء في كتاب هيئة المنافذ الحدودية المرقم (4964 في 17 آذار 2022).

كذلك وافق على سحب التوصية من مجلس النواب بشأن تعيين رائد جوحي حمادي الساعدي بمنصب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وإنهاء تكليفه، وإلغاء قرار مجلس الوزراء (23 لسنة 2020).

وأوصى مجلس الوزراء مجلس النواب بتعيين (إحسان ياسين شاكر حسين العوادي) بمنصب مدير مكتب رئيس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (80/ البند خامساً) من الدستور، وتكليفه بالمنصب المذكور آنفاً لحين تعيينه أصالة.

وقرر المجلس أيضاً ألغى التخصيص المالي البالغ (70) مليار دينار، الذي خصص لمكتب رئيس مجلس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء (226 لسنة 2022)، ويخصص المبلغ المذكور لوزارة الداخلية.

ويخصص من إجمالي مصروف الدولة من وزارة الداخلية مبلغ (70) مليار دينار لأغراض تنفيذ مهام فريق الجهد الخدمي والهندسي، ولتجهيز المدارس التي تعاني نقصاً حاداً بالرحلات المدرسية، بحسب البيان.