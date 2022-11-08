أمن

ضربة جديدة لداعش.. موزع "الكفالات" بقبضة قوات الأمن في ديالى

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء الإطاحة بموزع "كفالات" داعش وداعمهم اللوجستي في ديالى.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، أن اعتقال المطلوب للعدالة جاء ضمن "العمليات النوعية" لملاحقة فلول داعش.

المطلوب بقبضة قوات الأمن
المطلوب بقبضة قوات الأمن

وأكد البيان أن المطلوب كان "يعمل بصفة موزع كفالات ضمن عصابات داعش، بالإضافة إلى نقل وتوزيع الدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية في قضاء بعقوبة".

وجاء في البيان "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وإحالته إلى الجهات القضائية تمهيداً لمحاكمته وتحقيق الجزاء العادل بحقه".

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