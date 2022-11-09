"دانة غاز" تعلن ارتفاع إنتاجها في إقليم كوردستان بنسبة 11 بالمئة خلال 9 أشهر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، الأربعاء، عن ارتفاع معدّل إنتاجها في إقليم كوردستان بنسبة 11% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مقارنةً مع العام الفائت.

وبلغ متوسط إنتاج الشركة منذ يناير كانون الثاني 2022 ولغاية نهاية سبتمبر أيلول من العام ذاته 34.300 برميل نفط مكافئ يومياً. مقارنةً بـ 34.000 برميل يومياً في ذات الفترة من عام 2021.

وتعدُّ شركة دانة غاز التي أُسِّست عام 2005، أول وأكبر شركةٍ إقليمية خاصة بإنتاج الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، ومدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وللشركة أعمال استكشافية وإنتاجية في مصر وإقليم كوردستان والإمارات باحتياطاتٍ مؤكّدة ومحتملة تفوق مليار برميل نفط مكافئ، ومعدل إنتاج يومي يتجاوز 62.100 برميل نفط مكافئ عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، باتريك ألمان وارد، إن الشركة "سجّلت أداءً مالياً قوياً خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2022 الجاري".

واعتبر أن ذلك "يعكس التزامها المستمر بخفض التكاليف، بالتزامن مع زيادة معدلات الإنتاج في إقليم كوردستان، وارتفاع أسعار النفط والغاز".

وأكدت الشركة الإماراتية الخاصة، ارتفاع صافي أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، إلى 161 مليون دولار، بزيادةٍ نسبتها 64% مقارنةً بصافي الأرباح في الفترة ذاتها من عام 2021، بقيمة 98 مليون دولار.

وقالت دانة غاز في تقريرٍ لها، إن سبب ارتفاع أرباحها يعود "للأداء التشغيلي القوي لعملياتها في إقليم كوردستان، وارتفاع أسعار النفط والغاز، والتزامها المستمر بخفض التكاليف".

وأضاف التقرير الذي تابعته كوردستان 24، "ارتفع إنتاج الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2022، في إقليم كوردستان بنسبة 1% مع بداية الربع الأخير لعام 2022".

وتابع التقرير "سجّلت الشركة زيادةً في الطاقة الإنتاجية لمحطة "خورمو" لمعالجة الغاز بواقع 50 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، لتصل إلى 500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، عقب إنجاز مشروع إزالة الاختناقات بنجاح في المحطة".