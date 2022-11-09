سیاسة

وفاة 9 سوريين جراء اندلاع حريقٍ داخل منزلهم في تركيا

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أربيل (كوردستان 24)- توفي 9 سوريين، أمس الثلاثاء، جراء اندلاع حريقٍ في منزلهم الكائن بمنطقة يلدريم بمدينة بورصا شمال غربي تركيا.

وأفادت وسائل إعلامٍ تركية، بأن 9 سوريين لقوا حتفهم في حريقٍ اندلع نتيجة إشعال الموقد في حدود الساعة 23:52 بالتوقيت المحلي.

وبحسب الصحافة التركية والعربية، التي سلّطت الضوء على الحادثة، فإن فرق الإطفاء أخمدت الحريق ونجحت في إنقاذ 3 أشخاص كانوا في الطابق الثاني.

وأضافت "كما نقلت 9 جثث من داخل المنزل إلى فرق الإسعاف، إضافةً إلى نقل عددٍ من المصابين إلى المستشفى".

وقالت تقارير إعلامية، إن الجثث التسعة تعود لسيدةٍ تدعى أمينة الطه الموسى (31 عاماً)، إضافةً إلى 8 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 – 10 سنوات.

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