بعد أسابيعٍ من توليه المنصب.. وزيرٌ بريطاني يقدّم استقالته

أربيل (كوردستان 24)- قدّم وزير الدولة في الحكومة البريطانية، غافين ويليامسون، استقالته من منصبه، في أعقاب اتهاماتٍ طالته بالتنمّر على زملاءٍ له.

ونشرت صحيفة، صنداي تايمز، في وقتٍ سابق، رسائل نصية انتقد فيها ويليامسون بلغةٍ بذيئة مسؤولة الانضباط الحزبي، ويندي مورتو، داخل البرلمان بين أعضاء حزب المحافظين.

وبينما اتّهم وزراء في الحكومة البريطانية، ويليامسون بالتصرّف بطريقةٍ تنطوي على تنمّر، أعلن وزير الدولة، أوليفر دودن، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك قدّم دعمه لويليامسون واعتبر أن الرسائل الهاتفية المسيئة أُرسِلت "في لحظة انفعال".

وقال ويليامسون الذي تولى منصبه منذ أسابيع قليلة، في رسالةٍ إلى سوناك "قررت الانسحاب من الحكومة حتى أتمكن من تبرئة اسمي من أية مخالفات".

وأضاف: "بحزن حقيقي أقدم استقالتي"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ورد سوناك في رسالةٍ على ذلك أنه قَبِل الاستقالة "بحزنٍ شديد"، لكنه أيّد القرار.

وكان سوناك الذي يعدُّ ثالث رئيس وزراء لبريطانيا خلال شهرين، قد تعهّد بإعادة النزاهة والكفاءة المهنية إلى الحكومة بعد اضطرابات دامت أشهر في عهد سلفيه ليز تراس وبوريس جونسون.