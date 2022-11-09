سیاسة

مسرور بارزاني يتلقى رسالة تهنئة من خميس الخنجر

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کوردستان كوردستان خميس خنجر مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- تلقى مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، رسالة تهنئة من رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.

وفي رسالته، بارك الخنجر نجاح المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني، كما هنأ مسرور بارزاني بمناسبة اختياره نائباً لرئيس الحزب، كذلك تمنى للحزب الديمقراطي الكوردستاني كل التوفيق والنجاح والسداد.

وعقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الـ 3 من تشرين الثاني نوفمبر مؤتمره الرابع عشر في مدينة دهوك. 

وأعاد الحزب انتخاب الرئيس مسعود بارزاني رئيساً له، كما تم انتخاب نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني نائبين لرئيس الحزب

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