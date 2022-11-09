سیاسة

الخارجية التركية تحدد شروطاً مقابل تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة دمشق

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أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تدرس تطبيعاً للعلاقات الدبلوماسية مع حكومة دمشق، مشيراً إلى أن موقفنا المبدئي قائم على أربعة أهداف استراتيجية.

وقال جاويش أوغلو في تصريح لوسائل إعلام تركية، "بالنسبة لموقفنا من سوريا، فإننا نحافط على موقفنا المبدئي القائم على أربعة أهداف استراتيجية".

وأشار إلى أن تلك الأهداف تتمثل بـ "الحفاظ على وحدة وسلامة سوريا، واستقرارها المستدام على أساس القرارات السياسية، والقضاء على خطر الإرهاب على حدودنا، والعودة الآمن للسوريين إلى وطنهم".

وانقطعت العلاقات بين حكومة أنقرة ودمشق بعد اندلاع الصراع في سوريا عام 2011.

ودعمت تركيا منذ بداية الصراع فصائل المعارضة المسلحة الذين سعوا للإطاحة بحكومة الأسد.

ويؤكد القادة السياسيون في تركيا أن العلاقات بين تركيا وحكومة دمشق بقيت مستمرة على مستوى أجهزة المخابرات.

وتشير التعليقات الأخيرة من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تحرك جدي نحو إقامة علاقات سياسية ودبلوماسية مع الحكومة السورية.

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