العراق يلغي "التدقيق الأمني" ويصدر توجيهات لمسؤوليه بشأن الوفود الأجنبية

أربيل (كوردستان 24)- قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء تشكيل لجنة للتحقيق في عدم تنفيذ قرار إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة، كذلك منع الجهات الرسمية من استقبال الوفود الأجنبية وزيارتها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وأضاف البيان أن الاجتماع شهد "بحث آخر المستجدات والأوضاع الأمنية، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".

وأكد السوداني أن "مجلس الوزراء بوصفه السلطة الأعلى في البلاد تقع عليه مسؤولية القرار الأمني".

وأشار إلى أن "الهدف الأسمى في إنفاذ القانون ما زال يواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية"، مؤكداً أهمية النجاح الملموس في تقديم الخدمات للمواطنين.

وكشف السوداني عن وجود جهات داخلية وأخرى خارجية، لم يسمها، مستاءة من أي إنجاز يحققه العراق على المستوى الوطني، مشدداً على أنه "كلما تقدمنا في خطوات تقديم الخدمات سنواجه المزيد من التحديات الأمنية".

وشدد على أهمية إبداء الجهات الأمنية الصلابة المطلوبة لمواجهة التحديات، مؤكداً أنه لا توجد أي جهة فوق القانون.

وبيّن أنه يتحتم علينا تعزيز الطابع المدني للدولة العراقية، مشيراً إلى أنه يتعارض مع عسكرة المدن.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع قرر "منع الجهات الرسمية كافة من زيارة الوفود الأجنبية الرسمية أو استقبالها، إلا بعلم الحكومة وموافقتها، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، وبخلاف ذلك سيتم التعامل مع هذه الحالات وفقاً للقوانين النافذة".

كذلك تقرر "تشكيل لجنة تحقيقية بحق الجهات الأمنية والاستخبارية التي لم تنفذ قرار مجلس الأمن الوطني المتعلق بإلغاء التدقيق الأمني للمواطنين في المناطق المحررة، ومحاسبة المقصرين"، بحسب البيان.