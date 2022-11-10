موسكو تأمر قواتها بالانسحاب من خيرسون وكييف تعتبر الإعلان الروسي "مسرحية"

أربيل (كوردستان 24)- قررت روسيا يوم الأربعاء، الانسحاب من مدينة خيرسون بأمر من وزير الدفاع سيرغي شويغو، والتي تتعرض لهجوم مضاد أوكراني.

وجاءت الخطوة بناء على اقتراح من قائد العمليات في المنطقة سيرغي سوروفيكين الذي أقر بأنه ليس قرارا "سهلا". ولم تر كييف حتى الآن "أي مؤشر" على هذا الانسحاب، معتبرة تصريحات موسكو مجرد "مسرحية".

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تتعاطى "بحذر شديد" مع الإعلان الروسي.

وقال شويغو على التلفزيون "نفّذوا انسحاب الجنود"، وذلك بعد اقتراح في هذا الاتجاه من جانب قائد العمليات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين الذي أقر بأنه ليس قرارا "سهلا".

وفي رد أوكراني، أعلنت كييف الأربعاء أنها لا ترى "أي مؤشر" حتى الآن على انسحاب القوات الروسية من خيرسون، التي احتلتها موسكو منذ الأيام الأولى لغزو وحداتها العسكرية للبلد الجار.