بايدن يشيد بالانتخابات الأمريكية ويعدّها "يوما جيدا للديمقراطية"

أربيل (كوردستان 24)- أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بانتخابات منتصف الولاية ووصفها بأنها "يوم جيد للديمقراطية"، وأبدى استعداده للعمل مع المعارضة الجمهورية في الكونغرس، مؤكدا انفتاحه على كل "الأفكار الجيدة".

ويبدو أن الحزب الجمهوري خسر رهان هذه الانتخابات التي كان يتوقع فيها حصول "مد" أحمر. وانتزع الديمقراطي جون فيترمان من الجمهوريين أهم مقعد متنازع عليه في هذا الاقتراع، وهو مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية بنسيلفانيا.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض "حصلت انتخابات بالأمس. أعتقد أنه كان يوما جيدا للديمقراطية ويوما جيدا للولايات المتحدة". وتابع "كانت توقعات الصحافة والخبراء تشير إلى موجة حمراء، لم يحصل ذلك"، في إشارة إلى اللون الذي يعتمده الحزب الجمهوري.

وأبدى الرئيس الأمريكي "استعداده" للعمل مع المعارضة الجمهورية في الكونغرس، بعدما نجح معسكره في التصدي لـ"موجة" محافظة كانت التوقعات تشير إلى أن انتخابات منتصف الولايات ستشهدها.

وقال بايدن "أنا مستعد للعمل مع المعارضة الجمهورية"، مؤكدا انفتاحه على كل "الأفكار الجيدة". وأشار إلى أنه سيدعو قريبا قادة المعارضة إلى اجتماع في البيت الأبيض.

وأثار هذا الانتصار الأول لمعسكر جو بايدن في أمسية سادها توتر شديد خلال عملية شاقة لفرز الأصوات، أملا لدى الديمقراطيين في الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون حتى الآن بتقدم طفيف في استطلاعات الرأي.