مقتل وجرح 100 ألف جندي روسي

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارك ميلي ان النصر العسكري لا يمكن ان يتحقق في الحرب الروسية الاوكرانية مؤكداً ان هناك فرصة للتفاوض، وان أكثر من مئة ألف جندي روسي قتلوا وجرحوا منذ بداية الحرب مع أوكرانيا مضيفاً الى أن الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية قد تكون مماثلة.

وقال رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارك بيلي في كلمة له في نادي نيويورك الاقتصادي "يجب أن يكون هناك اعتراف متبادل بأن النصر العسكري لا يمكن أن يتحقق على الأرجح، وبالمعنى الدقيق، بالوسائل العسكرية، لذلك يجب الالتفاف إلى وسائل أخرى"، مؤكداً "ان هناك فرصة للتفاوض".

وأضاف الجنرال الأمريكي "إن أكثر من مئة ألف جندي روسي بالتأكيد قتلوا أو جرحوا"، وأضاف "أن الأمر نفسه ينطبق على الجانب الأوكراني على الأرجح".

وعبر المسؤول الأمريكي عن أمله في "إجراء محادثات لإنهاء هذه الحرب، لأن النصر العسكري ليس ممكناً لا لروسيا ولا لأوكرانيا على حد قوله".

وتأتي تصريحات رئيس الأركان الأميركي بينما أمرت روسيا قواتها بالانسحاب من مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، لكن كييف ردت بحذر معتبرة أنه من غير المرجح أن يغادر الجيش الروسي هذه المدينة الاستراتيجية من دون قتال.