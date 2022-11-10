الأنواء تصدر تقريرا بشأن الحالة المطرية خلال اليومين المقبلين

أربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية، تأثر العراق بمنخفض جوي يتسبب بسقوط أمطار في مناطق متفرقة من البلاد يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وذكر بيان للهيئة، أن "الطقس ليوم الجمعة سيكون في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا في كل من (دهوك وشمال اربيل والسليمانية) صباحا ويتحسن الطقس تدريجيا".

وأضاف، أن "الطقس سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا في كل من (مندلي والكوت وشرق محافظة بابل) خلال النهار ويتحسن الطقس تدريجيا".

وأشار الى أن "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائما مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في (الديوانية والبصرة) ومتوسطة الشدة في (الناصرية والسماوة والعمارة) وتكون رعدية أحيانا".

وتابع البيان أن "الطقس سيكون يوم السبت المقبل صحواً في المنطقة الشمالية وغائماً جزئياً في المنطقة الوسطى مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في أجزائها الشرقية خلال النهار في مدن (مندلي والكوت والمسيب)، فيما يتحسن الطقس تدريجيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة على بغداد ليلا".

ولفت الى أن "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية غائما مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في (الناصرية والبصرة) ومتوسطة الشدة في (الديوانية والنجف الأشرف) تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة خلال اليوم".