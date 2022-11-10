مسرور بارزاني يتخذ قرارا بشأن تعويض أراضي القرية الكورية

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس 10 تشرين الثاني 2022، على تعويض مواطنين في القرية الكورية، بقطع أراضي في المنطقة نفسها.

وأعلنت محافظة أربيل في بيان، أنه وبعد قرار موافقة رئيس الحكومة، سيبدأ تسجيل أسماء المواطنين المتضررين والذين سيتم تعويضهم.

وأضاف البيان، ان قرار الموافقة جاء بعد أن قامت محافظة اربيل ووزارة البلديات والسياحة بشرح أوضاع المواطنين لرئيس الحكومة، مشيرين الى أن قد تضرروا وينبغي تعويضهم.

وهنأت محافظة أربيل في بيانها، أصحاب الأراضي مؤكدة في الوقت نفسه أن عملية التسجيل ستبدأ من قبل الجهات المعنية في أقرب وقت ممكن.