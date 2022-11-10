مسرور بارزاني: سنواصل العمل على تطوير القطاع التعليمي لكافة المراحل

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 11 تشرين الثاني 2022، ان حكومة الإقليم ستواصل العمل على تعزيز القطاع التعليمي لكافة المراحل الدراسية.

وجاء حديث مسرور بارزاني في كلمة له، خلال مراسم حفل برنامج المنح الدراسية المشترك بين شركة جينيل إنرجي والجامعة الأمريكية في إقليم كوردستان.

وقال مسرور بارزاني ان من الضروري الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير القطاع التعليمي.

وأكد رئيس حكومة الإقليم على أهمية أن يحول الطلبة أفكارهم الى نتاجات حقيقية، مضيفا "أنتم قادتنا في المستقبل".

وشدد مسرور بارزاني في كلمته على ضرورة ان يتسلح اقليم كوردستان بالعلم، ويواكب التطور العالمي في هذا المجال، لافتا الى أن هدف الحكومة هو التحول الرقمي، للتمكن من خدمة المواطنين بشكل أفضل.

وأشار مسرور بارزاني الى ان الجامعة الأمريكية في دهوك تحظى باعتراف وقبول أهم الجامعات العالمية، مؤكدا في الوقت نفسه ان 65 بالمئة من طلبتها يدرسون بدون مقابل مادي، ويحظون بدعم من شركات خاصة أو وزارة التعليم العالي.

وعبر رئيس الحكومة عن أمله في أن تحذو كافة الشركات، حذو شركة جينيل إنرجي في تقديم الدعم للطلبة، ومساعدتهم في إكمال دراستهم.