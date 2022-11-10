المجلس الكوردي يتباحث عدة ملفات مع مسؤول امريكي رفيع

أربيل (كوردستان 24)- بحث المجلس الوطني الكوردي اليوم الخميس، عددا من الملفات مع مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكية والمبعوث الخاص إلى سوريا السيد ايثان كولدريتش.

والتقى وفد المجلس الكوردي مع مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكية والمبعوث الخاص إلى سوريا السيد ايثان كولدريتش والسيدة كاترين مسؤولة القسم السياسي في القنصلية الأمريكية، في أربيل.

وقال القيادي في المجلس إبراهيم برو لكوردستان 24 ان ايثان تحدث عن مستجدات العملية السياسية في سوريا، واكد على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية مع التأكيد على محاربة الإرهاب ومراقبة حقوق الإنسان في سوريا، بالإضافة الى إمكانية إعادة الحوار الكوردي .

وأضاف "من جانبه تحدث وفد المجلس عن السبل والتعقيدات التي تواجه الحل السياسي في سوريا لعدم استجابة النظام للحل السياسي وانتهاجه الحل الأمني".

وطالب وفد المجلس الجانب الأمريكي، بالسعي لتوفير التسهيلات لعودة أهالي عفرين وتل ابيض وسري كانية وسبل تحقيق الأمان والاستقرار، كما تم التطرق عن مناطق شرق الفرات عموما والمناطق الكوردية بشكل خاص، والهجرة الكبيرة للسكان نتيجة تردي الأوضاع المعيشية رغم غنى المنطقة والتجنيد الاجباري والتعليم المؤدلج وغير المعترف به، بحسب ما ذكر برو.

ودعا وفد المجلس الجانب الامريكي الى ممارسة نفوذه لمعالجة تلك القضايا للحد من هجرة السكان.