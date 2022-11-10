اكتمال المرحلة الأولى من شارع 100 متر في السليمانية بنسبة 46 بالمئة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع شارع 100 متر في مدينة السليمانية بنسبة 46%، والذي خصص لهذه المرحلة مليار دينار ووفرت 1000 فرصة عمل.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان لها "جانب من برنامج التشكیلة التاسعة لحكومة إقلیم كوردستان يتجلى في تقديم مزيد من الخدمات لكافة المدن والمناطق في كوردستان والاهتمام ببناء مزيد من الطرق والشوارع وتوسعة البنية التحتية الاقتصادية".

وأضاف البيان "من المشاريع الموعودة والمنفذة في التشكیلة التاسعة، مشروع شارع 100 متر في مدينة السليمانية، والذي يتكون من ثلاث مراحل، وفي المرحلة الاولى تم تخصيص 400 مليار دينار وتوفير 1000 فرصة عمل".

وأوضح البيان أنه "يبلغ طول المرحلة الأولى من الشارع 34 كيلومتراً وقد اكتملت حتى الان 46٪ من الأعمال"، مضيفاً أن المشروع " يضم الشارع 5 أنفاق و 7 تقاطعات و 3 جسور فراشة، بالإضافة إلى جسر بطول 500 متر بتكلفة 20 مليون دولار".

وأشار البيان الى أنه "مع الانتهاء من هذا المشروع، سيقل بل سينتهي الزحام على عدد من شوارع السليمانية مما سيسهل حركة المرور".