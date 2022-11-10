نقيب الصحفيين العراقيين ووزير النقل يتباحثان سبل التعاون مع الأسرة الصحفية

أربيل (كوردستان 24)- بحث نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ووزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، سبل تسهيل سفر الصحفيين في رحلات العلاج وحضور المؤتمرات والدورات التي تعقد خارج العراق.

وذكرت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي التقى بوزير النقل رزاق محيبس السعداوي".

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء "بحث سبل دعم الصحفيين العراقيين وتخفيض أجور تذاكر السفر على متن الخطوط الجوية العراقية".

وأشار إلى أنه تم التباحث كذلك عن كيفية "تسهيل سفر الصحفيين في رحلات العلاج وحضور المؤتمرات والدورات التدريبية التي تعقد خارج العراق".

ولفت البيان إلى "أوجه التعاون بين الوزارة ونقابة الصحفيين العراقيين، وذلك من أجل إبراز الوجه المشرق للعراق ونقل الحقائق إلى الرأي العام العالمي".

وبيّن أن "وزير النقل رزاق محيبس هنأ نقيب الصحفيين مؤيد اللامي لفوزة للمرة الثانية على التوالي برئاسة اتحاد الصحفيين العرب".

وشدد الوزير على أن فوزه "مفخرة للعراق ومكانته المرموقة بين الدول العربية، مشيداً بالدور الفاعل والمؤثر لنقابة الصحفيين العراقيين ودورها المهني المتميز محلياً وإقليمياً وعالمياً".