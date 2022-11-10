سیاسة

أنقرة تدعو بلدان "العالم التركي" إلى تطوير استراتيجيات جديدة لمقاومة الصدمات

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ترکیا

أربيل (كوردستان 24)- دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس بلدان "العالم التركي" إلى تطوير استراتيجيات تجعلها مقاومة للصدمات وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع تحضيري عقد اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند عشية زعماء منظمة الدول التركية المزمع انعقادها في مدينة سمرقند.

وأضاف جاوش أوغلو أن "المنطقة تمر بمرحلة صعبة، لذلك ينبغي مواصلة المشاورات ووضع استراتيجية متوسطة الأجل تجعل دول المنظمة مقاومة للصدمات".

وأكد وزير الخارجية التركي "ضرورة تطوير الاتصالات وممرات النقل بين بلدان العالم التركي".

ولفت إلى أن "قمة سمرقند ستشهد الجمعة توقيع وثيقة استراتيجية لتسهيل التجارة، واتفاقيات لإنشاء ممر جمركي مبسّط وأخرى خاصة بالشحن الدولي المشترك".

وحسب بيان نشرته منظمة الدول التركية الأربعاء، تستضيف سمرقند قمة لزعماء الدول الأعضاء في 11 تشرين الثاني نوفمبر الجاري.

وتعقد القمة تحت شعار "مرحلة جديدة في الحضارة التركية: التنمية المشتركة ونحو الرخاء".

ومن المقرر أن يناقش المجتمعون الأجندة المدرجة على جدول أعمال المنظمة، ويتخذوا قرارات بخصوص مشاريعها في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والجمارك.

وستشهد القمة أيضاً انتقال الرئاسة الدورية للمنظمة من تركيا إلى أوزبكستان.

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