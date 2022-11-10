العدل العراقية تصّوت على مجموعة من القرارات

أربيل (كوردستان 24)- صوّتت وزارة العدل العراقية برئاسة خالد شواني اليوم الخميس على مجموعة من القرارات الجديدة.

وذكر بيان للوزارة تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "مجلس العدل برئاسة خالد شواني وبحضور أعضاء المجلس، صوّت على مجموعة من القرارات خلال الجلسة الثالثة لعام 2022".

وأضاف البيان أنه "تم إقرار تفعيل اللجنة القانونية الخاصة بمتابعة الدعاوى الدولية التي أقامها العراق أو المقامة ضده"، مؤكداً "متابعة هذا الملف والاستعانة بالخبرات الدولية لحماية الأموال العراقية".

ولفت إلى أنه "تم التصويت على برامج الوزارة، وفق ما جاء في البرنامج الحكومي وبما يضمن تطوير عمل الدوائر العدلية وتقديم الخدمات للمواطنين".

وأشار إلى أنه "جرى التصويت كذلك على موازنة وزارة العدل المقترحة لعام 2023".

وأكد أن الموازنة المقترحة ركزت "على الجوانب الاستثمارية كبناء مجمعات عدلية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وبناء أقسام إصلاحية جديدة تتناسب مع حماية حقوق الإنسان".

وأوضح البيان أنه "تم التصويت أيضاً على استثمار أموال القاصرين نحو المجال الصحيح، ومناقشة تعديل قانون الرسوم العدلية وبما يضمن رفع المبالغ المخصصة لموظفي الوزارة".

وشدد على "إعادة النظر ومراجعة التشريعات المتعلقة بدوائر وزارة العدل وجرد القوانين التي تحتاج إلى تعديل أو تشريع جديد".