وفاة الشيخ حميدي دهام الهادي عن عمر ناهز 86 عاماً

أربيل (كوردستان 24)- توفي مساء اليوم الخميس، شيخ قبيلة شمّر العربية في سوريا، الشيخ حميدي دهام الهادي الجربا، في إحدى مستشفيات أربيل بإقليم كوردستان، بعد معاناةٍ طويلة مع المرض.

وقال نجل حميدي الجربا، مانع حميدي الهادي، في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن والده توفي في مستشفى زين بمدينة أربيل، وسيُنقل جثمانه صباح غدٍ الجمعة إلى معبر فيشخابور لنقله إلى سوريا، ويوارى الثرى في مسقط رأسه بقرية تل علو.

ويُعدُّ الجربا المولود عام 1936 بقرية تل علو التابعة لناحية (القحطانية- تربه سبيه) بالحسكة، من أبرز شيوخ العشائر العربية المتحالفة مع الإدارة الذاتية.

انتُخِب الجربا عام 2014 حاكماً لمقاطعة الجزيرة، وأسس قوات الصناديد (هي قوةٌ عسكرية قوامها نحو 3000 مقاتل تتبع لقوات سوريا الديمقراطية)، والتي يديرها نجله بندر حميدي الجربا.

ساهم الشيخ حميدي الهادي في الحفاظ على الأخوة العربية الكوردية ضمن مناطق محافظة الحسكة، كما حرص على مبدأ الشراكة والعيش المشترك بين جميع القوميات والأديان والإثنيات.