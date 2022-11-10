العمل العراقية تدعو الصليب الأحمر لإنشاء "مراكز تأهيل المعاقين" مشابهة للمركز الموجود في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الخميس الصليب الأحمر لإنشاء مراكز تأهيل لذوي الإعاقة مشابهة للمركز الذي تم انجازه في أربيل.

وذكر بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي التقى بعثة الصليب الأحمر الدولي في العراق على هامش مشاركته في أعمال الدورة 346 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف".

وأضاف البيان أن "الأسدي دعا الصليب الأحمر إلى إنشاء مراكز تأهيل للأشخاص من ذوي الإعاقة مشابهة للمركز الذي تم انجازه في أربيل".

وأشار إلى أن "الأسدي ناقش مع البعثة الدولية القضايا التي تخص دعم شريحة ذوي الإعاقة وتطوير ملاكات هيئة رعاية ذوي الإعاقة بشأن التعامل مع هذه الفئة".

وشدد على أهمية "توفير الدعم النفسي للأشخاص ذوي الإعاقة وعوائلهم، مع اطلاق برنامج لتوفير الأطراف الصناعية للنساء والأطفال في المناطق الريفية".