الشرطة التركية تعثر على جثث 5 أفغان قُتِلوا طعناً في أنقرة

أربيل (كوردستان 24)- عثرت الشرطة التركية، الخميس، على جثث خمسة مهاجرين أفغان عليها آثار طعنٍ بأدواتٍ حادة، داخل منزلٍ في العاصمة أنقرة.

وارتفعت أعمال العنف ضد المهاجرين في مختلف المدن التركية، خاصةً السوريين منهم، بسبب إدعاءات مواطنين أتراك بارتفاع نسبة البطالة الناتج، من وجهة نظرهم، عن استحواذ اللاجئين على معظم فرص العمل في البلاد.

وذكرت وسائل إعلامٍ تركيّة رسمية، أن أقارب الضحايا أبلغوا الشرطة عن الحادثة، وأن فرقاً طبّية فحصت الجثث لاحقاً في منزلٍ في حي ألتنداغ بالعاصمة.

وكثيراً ما تدعو أحزابٌ قومية تركية متطرفة بطرد جميع اللاجئين المتواجدين على أراضيها، وفي مقدمتهم السوريين الذين سبق أن تعرض بعضهم للاعتداء بالضرب وصلت بعضها للقتل على أيدي شبانٍ أتراك.

من جانبه، قال مكتب محافظ أنقرة على "تويتر" إنّ التحقيق جارٍ في وفاة خمسة أجانب، من دون تحديد سبب وفاتهم حتى الآن، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتشكّل تركيا بالنسبة لمعظم المهاجرين القادمين سواء من سوريا أو العراق أو أفعانستان وغيرها، بوابة الوصول إلى القارة الأوروبية، عبر التوجّه بحراً أو برأ إلى إحدى الجزر اليونانية، ومنها إلى دولةٍ أوروبية.