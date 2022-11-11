سیاسة

وزير الدفاع العراقي يوجّه بإيقاف تنقلات الضباط

author_image سوار أحمد
العراق العراق وزارة الدفاع التنقلات

أربيل (كوردستان 24)- وجه وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد سعيد العباسي، يوم الخميس، بإيقاف التنقلات من الضباط والمراتب.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع، ان "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، وجه بإيقاف التنقلات من الضباط والمراتب الى مابعد صدور جدول كانون الثاني 2023".

من جانب اخر أعلنت وزارة الدفاع، يوم الخميس، ارسال لجنة للتحقيق باتهامات وجهت لقائد عمليات ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يظهر أحد شيوخ العشائر وهو يوجه اتهاماً لقائد عمليات ديالى، ولغرض الوقوف على حقيقة ما تم تداوله في مقطع الفيديو، أمر وزير الدفاع بإرسال لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على حقيقة ما تم ذكره في المقطع الفيديوي".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف