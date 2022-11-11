وزير الدفاع العراقي يوجّه بإيقاف تنقلات الضباط

أربيل (كوردستان 24)- وجه وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد سعيد العباسي، يوم الخميس، بإيقاف التنقلات من الضباط والمراتب.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع، ان "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، وجه بإيقاف التنقلات من الضباط والمراتب الى مابعد صدور جدول كانون الثاني 2023".

من جانب اخر أعلنت وزارة الدفاع، يوم الخميس، ارسال لجنة للتحقيق باتهامات وجهت لقائد عمليات ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يظهر أحد شيوخ العشائر وهو يوجه اتهاماً لقائد عمليات ديالى، ولغرض الوقوف على حقيقة ما تم تداوله في مقطع الفيديو، أمر وزير الدفاع بإرسال لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على حقيقة ما تم ذكره في المقطع الفيديوي".