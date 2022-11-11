بريطانيا تجمد أصولًا روسية بأكثر من 20 مليار دولار

أربيل (كوردستان 24)- جمّدت الحكومة البريطانية يوم الخميس 10 من تشرين الثاني، أصولًا تزيد قيمتها على 18 مليار جنيه إسترليني (20.9 مليار دولار تقريبًا) تابعة للنخبة الروسية (الأوليغارشية)، وشركات خاضعة لعقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح مكتب تطبيق العقوبات المالية، التابع لوزارة المالية، في تقريره السنوي أن روسيا سبقت ليبيا وإيران وأصبحت الدولة الأكثر تعرضا للعقوبات من بريطانيا.

وكانت الأصول الروسية المجمدة تزيد بمقدار ست مليارات جنيه إسترليني، عن المبلغ المعلن في جميع أنظمة العقوبات البريطانية الأخرى.

من جهته قال السكرتير الاقتصادي بوزارة المالية، أندرو جريفيث، "فرضنا أشد العقوبات على روسيا، وهي تشل آلة الحرب الخاصة بهم".

وأضاف، "رسالتنا واضحة لن نسمح لبوتين بالنجاح في هذه الحرب الوحشية".

وتعد الأصول المجمدة مزيج من أسهم الشركات والأموال النقدية المودعة في الحسابات المصرفية، ولا تشمل الأصول المادية مثل العقارات.

وكانت بريطانيا وجهة معظم الأموال الروسية التي تدفقت إلى الغرب في العقود التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.