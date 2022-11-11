صحة وبیئة

هيئة الأنواء: أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

author_image سوار أحمد
العراق حالة الطقس اقليم كوردستان هيئة الأنواء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت، سيكون غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً مع تساقط أمطار وحدوث عواصف رعدية في اقسامها الشرقية، اما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، وسيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع تساقط امطار تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً مع تساقط زخات مطر في اماكن متفرقة تكون رعدية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية، أما درجات الحرارة، فستنخفض قليلا عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية ".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئيا واحيانا يكون غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف