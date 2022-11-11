الأمن النيابية تطالب بتشكيل لجنة حول تعويض المتضررين وتشيد بإلغاء التدقيق الأمني

أربيل (كوردستان24)- طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي بتشكيل لجنة تحقيقية حول ملف تعويض المتضررين، وتشيد بقرار رئيس الوزراء بإلغاء العمل بالتدقيق الأمني في المناطق المحررة.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية نايف الشمري لوكالة الانباء العراقية "ان خطوة السوداني بإلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة تحسب له"، مشدداً على "ضرورة متابعة هذا القرار وتنفيذه على أرض الواقع".

وأضاف الشمري "نطالب بتشكيل لجنة تحقيقية للاطلاع على ملف تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والعسكرية الذي يزيد مبلغهم عن 30 مليون دينار وهذه اللجنة المركزية لتعويض المتضررين موجودة في بغداد"، داعياً رئيس الوزراء إلى الاطلاع "على نسب الإنجاز ومعاملات المتضررين والاطلاع على الاستثناءات وأصحاب الواسطات الذين حصلوا عليها سابقاً".

وأشار الى أنه "حسب الاتفاقات السياسية أن هذا أول الخطوات، وهناك خطوات لاحقة"، مبيناً أن "السوداني أول رئيس وزراء يضع التوقيتات المحددة لجميع الاتفاقات مع الكتل ويبدأ بتنفيذها".