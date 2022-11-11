الرئيس بارزاني يعزي قبيلة الشمر في سوريا بوفاة الشيخ حميدي دهام الجربا

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الرئيس مسعود بارزاني يوم الخميس 10 تشرين الثاني نوفمبر 2022، رسالة تعزية الى قبيلة الشمر في سوريا، بوفاة الشيخ حميدي دهام الهادي الجربا، في إحدى مستشفيات أربيل بإقليم كوردستان، بعد معاناةٍ طويلة مع المرض.

وجاء في نص الرسالة "فقدنا اليوم بقضائه وقدره سبحانه وتعالى الشيخ حميدي دهام هادي الجربا شيخ قبيلة الشمر في سوريا، الذي شاءت الأقدار أن يتوفاه الله بين محبيه وأصدقائه في كوردستان".

وأضاف "لقد كان الفقيد صديقًا قديمًا لنا ولشعبنا، وعمل طيلة حياته على تقوية أواصر العلاقة بين العرب والكورد في سوريا والعراق، وبهذه المناسبة الأليمة نعزي أنفسنا وعائلته وعشيرته، داعين العلي القدير أن يتغمده الله برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا وعائلته وعشيرته الصبر والسلوان".

وتوفي مساء يوم الخميس، شيخ قبيلة الشمّر العربية في سوريا، الشيخ حميدي دهام الهادي الجربا، في إقليم كوردستان، بعد معاناةٍ طويلة مع المرض.

ويُعدُّ الجربا المولود عام 1936 بقرية تل علو التابعة لناحية (القحطانية- تربه سبيه) بالحسكة، من أبرز شيوخ العشائر العربية المتحالفة مع الإدارة الذاتية.

انتُخِب الجربا عام 2014 حاكماً لمقاطعة الجزيرة، وأسس قوات الصناديد (هي قوةٌ عسكرية قوامها نحو 3000 مقاتل تتبع لقوات سوريا الديمقراطية)، والتي يديرها نجله بندر حميدي الجربا.

ساهم الشيخ حميدي الهادي في الحفاظ على الأخوة العربية الكوردية ضمن مناطق محافظة الحسكة، كما حرص على مبدأ الشراكة والعيش المشترك بين جميع القوميات والأديان والإثنيات.