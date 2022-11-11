الزراعة العراقية ترد بشأن زيادة الإصابات بالحمى النزفية في فصل الشتاء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، السيطرة على مرض الحمى النزفية في البلاد، فيما أكدت عدم وجود مخاوف من ارتفاع الإصابات بالمرض في موسم الشتاء.

وقال مدير عام دائرة البيطرة في وزارة الزراعة ثامر حبيب الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الإصابات بمرض الحمى النزفية قلَّ بشكل واضح والوضع تحت السيطرة، ولا مخاوف من زيادة الإصابات في موسم الشتاء نتيجة انتشار الفرق البيطرية في جميع المستشفيات والمستوصفات البيطرية".

وأضاف الخفاجي، أن "إجراءات دائرة البيطرة مستمرة في مراقبة أي إصابة تحدث، مع تبليغ السلطات الإدارية في المحافظات لتفعيل المادة (16) من قانون الصحة الحيوانية رقم (32) لسنة 2013، التي تقضي بتشكيل لجنة في مركز كل محافظة برئاسة رئيس السلطة الإدارية، تضم ممثلين عن دائرة البيئة والسلطة الصحية البيطرية ودائرة الصحة ومديرية شرطة المحافظة ومديرية الزراعة، للعمل على رش الأبقار والجاموس وتغطيس الأغنام والماعز، فضلاً عن رش حظائر الحيوانات وأماكن اختفاء القراد في البؤر المرضية، واستخدام مضادات الطفيليات عن طريق الحقن (ماده الايفرمكتين)".

وأشار إلى أن "الإجراءات الأخرى تتضمن منع حركة الحيوانات واللحوم الحمراء من بؤرة الإصابة إلى باقي المناطق لمدة 14 يوماً اعتباراً من تأريخ الإصابة، واستئناف الحركة بعد هذه المدة بشرط توفر الشهادة الصحية صادرة من المستشفى أو المستوصف البيطري".

وتابع أن "دائرة البيطرة تبلغ القيادات الأمنية والدفاع المدني وأجهزة الأمن الوطني ودوائر البلدية والبيئة في المحافظة، للقيام بحملات لمنع ظاهرة الجزر العشوائي حسب قانون 22 لسنة 1972، وقانون 105 لسنة 1989 الخاص بتنظيم ذبح الحيوانات".