سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يرحب بقرار لبرلمان لوكسمبورغ

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني الايزيديين برلمان لوكسمبورغ

أربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة، بقرار برلمان لوكسمبورغ يوم الخميس، بإعتبار جرائم تنظيم داعش ضد الإيزيديين، على أنها جرائم "إبادة جماعية".

ونشر مسرور بارزاني على حسابه في موقع "تويتر"، إنه يرحب بشدة بهذا القرار.

وأضاف أن هذا الإعلان يساعد على إحداث شعور أكبر بالمساءلة لمجتمع يتوق إلى الأمن وعودة وطن أجداده.

وارتكب تنظيم داعش بحق الإيزيديين واحدة من أسوأ المجازر في التاريخ الحديث في أعقاب اجتياحه سنجار التي تعقد موطنهم التاريخي في آب أغسطس 2014.

وقام مسلحو التنظيم بقتل الآلاف من الرجال واقتادوا النساء والأطفال في مناطق نفوذهم في مساحات شاسعة على الأراضي العراقية والسورية.

وعُثر على الكثير من المقابر الجماعية للضحايا الإيزيديين، وتم تحرير اعداد من المختطفين ممن كانوا بقبضة التنظيم المتشدد بينما لا يزال الكثير في عداد المفقودين.

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