أمن

في عملية نوعية جديدة.. مجلس أمن إقليم كوردستان يطيح بـ"سفاح الكاظمية"

المتهم علي مجيد هاشم محمد وهو من مواليد 1999 ومن سكنة بغداد، أقدم بتأريخ 8 تشرين الثاني/ 2022 على قتل ثلاثة من أفراد عائلته
author_image Kurdistan24 اربیل
المتهم الهارب (علي مجيد هاشم محمد) اُعتقل في مدينة أربيل
المتهم الهارب (علي مجيد هاشم محمد) اُعتقل في مدينة أربيل
کوردستان العراق كوردستان أربيل سفاح الكاظمية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان اليوم الجمعة عن اعتقال متهم هارب في أربيل بعدما قتل ثلاثة من أفراد عائلته في بغداد.

وكان الشباب أقدم في 8 من الشهر الجاري على قتل والدته وشقيقتيه في مدينة الكاظمية الواقعة إلى الشمال من العاصمة العراقية.

وقال مجلس أمن إقليم كوردستان في بيان إن أجهزته الأمنية ألقت القبض "على المتهم الهارب (علي مجيد هاشم محمد) في مدينة أربيل، المتهم بقتل ثلاثة من أفراد عائلته في مدينة بغداد".

وأضافت أن "المتهم علي مجيد هاشم محمد وهو من مواليد 1999 ومن سكنة بغداد، أقدم بتأريخ 8 تشرين الثاني/ 2022 على قتل ثلاثة من أفراد عائلته من بينهم والدته (زهراء علي حسين) وشقيقتيه كل من (دعاء مجيد هاشم محمد وبشرى مجيد هاشم محمد)".

وجاء في البيان "وبعد ارتكاب جريمته هرب إلى إقليم كوردستان بغيةَ الفرار من القوات الأمنية والهروب الى خارج البلاد".

وأضافت مجلس الأمن أنه "بعد جمع المعلومات عن المتهم والتعاون والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية العراقية، تمكنت مديرية أسايش أربيل بتأريخ 10 تشرين الثاني/ 2022 من ألقاء القبض على المتهم وأثناء التحقيق معه أعترف بجريمته".

موضوعات ذات صلة
کوردستان

قوات الأمن تعتقل مفرزة إرهابية في "عملية اختراق" بضواحي بغداد
  45 دقائق
العراق

العراق يسترد من لبنان حفيد أحد إخوة صدام بتهمة مشاركته في مجزرة سبايكر
  1 ساعة
کوردستان

تحت رعاية الرئيس بارزاني.. أربيل تحتضن مؤتمراً علمياً عن الإبادة الجماعية للكورد الفيليين
  1 ساعة
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف