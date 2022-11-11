في عملية نوعية جديدة.. مجلس أمن إقليم كوردستان يطيح بـ"سفاح الكاظمية"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان اليوم الجمعة عن اعتقال متهم هارب في أربيل بعدما قتل ثلاثة من أفراد عائلته في بغداد.

وكان الشباب أقدم في 8 من الشهر الجاري على قتل والدته وشقيقتيه في مدينة الكاظمية الواقعة إلى الشمال من العاصمة العراقية.

وقال مجلس أمن إقليم كوردستان في بيان إن أجهزته الأمنية ألقت القبض "على المتهم الهارب (علي مجيد هاشم محمد) في مدينة أربيل، المتهم بقتل ثلاثة من أفراد عائلته في مدينة بغداد".

وأضافت أن "المتهم علي مجيد هاشم محمد وهو من مواليد 1999 ومن سكنة بغداد، أقدم بتأريخ 8 تشرين الثاني/ 2022 على قتل ثلاثة من أفراد عائلته من بينهم والدته (زهراء علي حسين) وشقيقتيه كل من (دعاء مجيد هاشم محمد وبشرى مجيد هاشم محمد)".

وجاء في البيان "وبعد ارتكاب جريمته هرب إلى إقليم كوردستان بغيةَ الفرار من القوات الأمنية والهروب الى خارج البلاد".

وأضافت مجلس الأمن أنه "بعد جمع المعلومات عن المتهم والتعاون والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية العراقية، تمكنت مديرية أسايش أربيل بتأريخ 10 تشرين الثاني/ 2022 من ألقاء القبض على المتهم وأثناء التحقيق معه أعترف بجريمته".