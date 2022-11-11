العراق يسترد من لبنان حفيد أحد إخوة صدام بتهمة مشاركته في مجزرة سبايكر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة استرداد أحد المتهمين في المشاركة في المجزرة التي نفذها تنظيم داعش بحق جنود عراقيين في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين.

وفي أعقاب سقوط مدينة الموصل عام 2014، أعدم عناصر من تنظيم داعش رمياً بالرصاص نحو 1700 جندي كانوا قد فروا من قاعدة سبايكر قرب تكريت.

وأصبحت المذبحة، التي وقعت في القاعدة الأمريكية السابقة، رمزاً على وحشية تنظيم داعش الذي مُني لاحقاً بهزيمة في أواخر عام 2017.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان إن تشكيلاتها في شرطة الإنتربول تمكنت من استرداد المتهم المدعو (ع.ي.س) من الجمهورية اللبنانية.

وأضافت أن عملية الاسترداد جاءت بعد "جهد استثنائي وتعقب استخباري"، مشيرة إلى أن المتهم "مطلوب" وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وبحسب مصادرة مطلّعة فإن المتهم هو عبد الله ياسر سبعاوي، وهو ابن الأخ غير الشقيق لصدام حسين، وقد وُجهت إليه اتهامات بالمشاركة في مذبحة سبايكر.

وأعلنت السلطات اللبنانية في آب أغسطس الماضي عن اعتقال عبد الله سبعاوي بناء على مذكرة صادرة من الشرطة الدولية (الإنتربول).

وتداولت حسابات على تويتر تسجيلاً صوتياً لسعد سبعاوي إبراهيم الحسن ابن أخ صدام، يطالب فيه المنظمات الحقوقية بالتدخل لمعرفة مصير عبد الله ياسر سبعاوي، مشيراً إلى أنه معتقل لدى السلطات الأمنية في لبنان منذ حزيران يونيو الماضي بتهم ‏‏"كيدية".

وقال الأمن اللبناني إن عبد الله ياسر متهم بالمشاركة في "مجزرة سبايكر"، إلا أن بشرى خليل، وهي محامية عائلة سبعاوي، قالت في مقابلة مع قناة (الجديد) اللبنانية وقتئذ إن عبد الله كان يعيش في اليمن ثم انتقل إلى لبنان بصورة أصولية.

وأشارت إلى أن عبد الله لم يشارك في المجزرة لأنه كان خارج العراق، وهو لديه جواز سفر يمني، وأضافت أن السفارة اليمنية خاطبت السلطات اللبنانية بهذا الصدد.