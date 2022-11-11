سیاسة

العراق يسترد من لبنان حفيد أحد إخوة صدام بتهمة مشاركته في مجزرة سبايكر

author_image Kurdistan24 اربیل
اقتياد حفيد سبعاوي قبل تسليمه إلى بغداد
اقتياد حفيد سبعاوي قبل تسليمه إلى بغداد
العراق سبايكر العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة استرداد أحد المتهمين في المشاركة في المجزرة التي نفذها تنظيم داعش بحق جنود عراقيين في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين.

وفي أعقاب سقوط مدينة الموصل عام 2014، أعدم عناصر من تنظيم داعش رمياً بالرصاص نحو 1700 جندي كانوا قد فروا من قاعدة سبايكر قرب تكريت.

وأصبحت المذبحة، التي وقعت في القاعدة الأمريكية السابقة، رمزاً على وحشية تنظيم داعش الذي مُني لاحقاً بهزيمة في أواخر عام 2017.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان إن تشكيلاتها في شرطة الإنتربول تمكنت من استرداد المتهم المدعو (ع.ي.س) من الجمهورية اللبنانية.

وأضافت أن عملية الاسترداد جاءت بعد "جهد استثنائي وتعقب استخباري"، مشيرة إلى أن المتهم "مطلوب" وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وبحسب مصادرة مطلّعة فإن المتهم هو عبد الله ياسر سبعاوي، وهو ابن الأخ غير الشقيق لصدام حسين، وقد وُجهت إليه اتهامات بالمشاركة في مذبحة سبايكر.

وأعلنت السلطات اللبنانية في آب أغسطس الماضي عن اعتقال عبد الله سبعاوي بناء على مذكرة صادرة من الشرطة الدولية (الإنتربول).

وتداولت حسابات على تويتر تسجيلاً صوتياً لسعد سبعاوي إبراهيم الحسن ابن أخ صدام، يطالب فيه المنظمات الحقوقية بالتدخل لمعرفة مصير عبد الله ياسر سبعاوي، مشيراً إلى أنه معتقل لدى السلطات الأمنية في لبنان منذ حزيران يونيو الماضي بتهم ‏‏"كيدية".

وقال الأمن اللبناني إن عبد الله ياسر متهم بالمشاركة في "مجزرة سبايكر"، إلا أن بشرى خليل، وهي محامية عائلة سبعاوي، قالت في مقابلة مع قناة (الجديد) اللبنانية وقتئذ إن عبد الله كان يعيش في اليمن ثم انتقل إلى لبنان بصورة أصولية.

وأشارت إلى أن عبد الله لم يشارك في المجزرة لأنه كان خارج العراق، وهو لديه جواز سفر يمني، وأضافت أن السفارة اليمنية خاطبت السلطات اللبنانية بهذا الصدد.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

قوات الأمن تعتقل مفرزة إرهابية في "عملية اختراق" بضواحي بغداد
  45 دقائق
کوردستان

في عملية نوعية جديدة.. مجلس أمن إقليم كوردستان يطيح بـ"سفاح الكاظمية"
  1 ساعة
کوردستان

تحت رعاية الرئيس بارزاني.. أربيل تحتضن مؤتمراً علمياً عن الإبادة الجماعية للكورد الفيليين
  1 ساعة
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف