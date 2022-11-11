سیاسة

قوات الأمن تعتقل مفرزة إرهابية في "عملية اختراق" بضواحي بغداد

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الخلية مؤلفة من ثلاثة أفراد - صورة: وزارة الداخلية العراقية
الخلية مؤلفة من ثلاثة أفراد - صورة: وزارة الداخلية العراقية
کوردستان العراق وزارة الداخلية إرهاب داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة اعتقال خلية إرهابية نفذت عمليات قتل وتفجير في ضواحي بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن مفارزها الاستخبارية تمكنت من "اختراق مفرزة إرهابية خطيرة مكونة من ثلاثة متهمين في قضاء الطارمية شمالي بغداد".

وأشار البيان إلى أن الخلية الإرهابية عملت في "ولاية شمال بغداد".

وأوضحت الداخلية العراقية أن المتهمين اعترفوا في التحقيقيات "بقتل ثلاثة مواطنين من أهالي الطارمية غدراً عامي 2021 و2022".

وذكر البيان أن الخلية اعترفت كذلك "بتفجير عبوات ناسفة على قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي ونقل العبوات الناسفة وتصنيعها".

وتشهد ضواحي بغداد، ولا سيّما الطارمية هجمات بين حين وآخر تطال قوات الأمن والسكان المحليين في المنطقة. وتنسب قوات الأمن معظم تلك العمليات إلى فلول داعش.

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