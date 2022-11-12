بريطانيا تستدعي القائم بأعمال إيران بسبب تهديداتٍ بقتل صحفيتين في لندن

أربيل (كوردستان 24)- استدعت وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة، القائم بالأعمال الإيراني لدى لندن، للاحتجاج على تهديداتٍ بالقتل وُجِّهت إلى صحفيتين إيرانيتين في المملكة المتحدة.

وغرّد وزير الخارجية، جيمس كليفرلي، على تويتر "استدعيت القائم بالأعمال الإيراني، بعدما تعرض صحفيون يعملون في المملكة المتحدة لتهديداتٍ بالقتل من قبل إيران"، وفق فرانس برس.

وأضاف: "نحن لا نتسامح مع التهديد والترهيب من دول أجنبية تجاه الأفراد الذين يعيشون في المملكة المتحدة".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت قناة "إيران إنترناشونال" التلفزيونية الناطقة بالفارسية ومقرها لندن، تعرّض صحفيتين إيرانيتين تعملان لديها، لتهديداتٍ بالقتل من جانب الحرس الثوري الإيراني.

وتلعب قناة "إيران إنترناشونال" دوراً كبيراً في نقل أخبار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، والمندلعة منذ منتصف سبتمبر أيلول الفائت، في أعقاب وفاة مهسا أميني.

وأشعلت وفاة الشابة الكوردية (21 عاماً) نار الغضب حول عدة قضايا في إيران، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية في البلاد.

واتسعت رقعة الاحتجاجات التي تقترب من دخول الشهر الثالث، لتشمل أكثر من 130 مدينة وبلدة، واجهتها القوات الأمنية بأعمال عنف، تقول منظمات حقوقية إيرانية إنها تسببت بمقتل المئات واعتقال الآلاف