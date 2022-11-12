في رسالةٍ إلى السوداني.. سوناك يُجدّد التزام بريطانيا بدعم العراق

أربيل (كوردستان 24)- جدّد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، التزام بلاده بدعم العراق في مختلف المجالات، من بينها دعم الحكومة في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك، خلال رسالة تهنئة أرسلها رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بمناسبة تولّيه مهامه وتشكيل الحكومة.

واكّد سوناك في الرسالة المرسلة اليوم السبت، على "أهمية استمرار الشراكة بين العراق والمملكة المتحدة، والعمل معاً من أجل مصالح البلدين الصديقين"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار رئيس الوزراء البريطاني في رسالته إلى "الأهداف المشتركة والراسخة التي تجمع البلدين، أهمها محاربة الإرهاب ومنع عودة داعش في العراق والمنطقة، والتعاون الأمني والعسكري مع القوات العراقية".

وجدّد سوناك "التزام بريطانيا بالعمل مع العراق في الجوانب الاقتصادية، وتطوير القطاع الخاص، ودعم الاستقرار، ضمن مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق، ومجموعة الدول السبع وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ودعم الحكومة العراقية في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي".

كما أكّد "دعم بريطانيا لجهود العراق في تطوير الاستثمار والتحوّل إلى الطاقة الصديقة للبيئة ومكافحة آثار التغيّر المناخي، ومواصلة الشراكات الإقليمية من أجل الاستقرار على المدى الطويل في الشرق الأوسط".

ونالت حكومة محمد شياع السوداني ثقة البرلمان العراقي بالأغلبية المطلقة، في الـ 27 اكتوبر تشرين الأول الفائت، بعد عامٍ من الانسداد السياسي الذي شهده العراق منذ عام 2021.