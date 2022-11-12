تركيا تعيّن سفيراً في إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- عيّنت تركيا سفيراً لدى إسرائيل بعد 4 سنوات من شغور المنصب، في أحدث خطوةٍ نحو إعادة تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

وكانت أنقرة قد سحبت سفيرها من إسرائيل في مايو أيار 2018 وطردت المبعوث الإسرائيلي بعد مقتل عشرات الفلسطينيين على أيدي الجيش الإسرائيلي.

وردّت إسرائيل على ذلك بإعادة القنصل التركي في القدس إلى بلاده.

وعُيِّن الدبلوماسي، شاكر أوزكان تورونلار، الذي شغل منصب القنصل العام لتركيا في القدس بين عامي 2010 و2014، سفيراً بموجب مرسومٍ رئاسي مساء الجمعة، بحسب فرانس برس.

وتوتّرت العلاقات بين الجانبين بعدما انتقد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين في ظل حكومات رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

غير أن إردوغان بعث برسالة تهنئة إلى نتنياهو بعد فوز كتلته في الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من الشهر الجاري.