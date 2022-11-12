جامعةٌ عراقية تصدر قراراً بفصل 7 طلاب بسبب مشاجرةٍ جماعية

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت كلية تقنيات العلوم الطبية بجامعة المشرق الأهلية في بغداد، السبت، قراراً بفصل 7 طلاب ضمن مددٍ مختلفة، على خلفية مشاجرةٍ جماعية داخل الحرم الجامعي.

وتناقل ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يُظهر مشاجرةً جماعية بالأيدي شارك فيها مجموعة طلاب داخل الحرم الجامعي.

ووفق أمرٍ إداري صادر عن الكلية، فإنه تقرّر فصل الطالب فائز محمد فواز فصلاً نهائياً، مع ترقين القيد، كما نصّ القرار على فصل الطالب حيدر محمد عبد السادة، عاماً كاملاً.

كذلك تضمّن الأمر الإداري، فصل خمسة طلابٍ آخرين لمدة شهرٍ واحد، وهم: الحمزة عماد عادل، قتيبة محمود عبيد، وليد حامد سيد، حسين كريم كاظم، محمد عباس فاضل.