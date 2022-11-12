سیاسة

وزير الداخلية يتخذ إجراءً بشأن التهديدات العشائرية للمنتسبين

أي ضابط أو منتسب يتعرض الى مطالبة عشائرية بسبب تنفيذه لواجبه في تطبيق القانون، عليه أن يبلغ شيخ العشيرة المتنازع معه بأنه خصم وزير الداخلية ويتم إلقاء القبض على من يتعرض لرمز القانون فوراً
author_image مظفر مزوري
العراق وزير الداخلية تنفيذ القانون النزاعات العشائرية الضباط

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري اليوم السبت ان أي ضابط أو منتسب يتعرض لتهديدات عشائرية بسبب تنفيذه الواجب في تطبيق القانون عليه أن يبلغ شيخ العشيرة المتنازع معه بأنه خصم وزير الداخلية ويتم القاء القبض على من يتعرض لرمز القانون.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان له اليوم "عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، اجتماعاً في مديرية شؤون العشائر بحضور عدد من ضباط هذه المديرية".

وأضاف البيان "أكد الوزير أن القانون فوق الجميع وهو سند للعشيرة والمواطن، موجهاً بالاستمرار في التواصل مع العشائر، كونها جزءاً من النسيج الاجتماعي ولها المكانة المرموقة".

وأوضح البيان الى أن وزير الداخلية "أشار الى أن العشيرة منبر ومدرسة للعلم والأخلاق الحميدة كما عهدناها، مشدداً على أن أي ضابط او منتسب يتعرض الى (مطالبة عشائرية) بسبب تنفيذه الواجب الموكل إليه في تطبيق القانون وإحقاق الحق، عليه أن يبلغ شيخ العشيرة المتنازع معه بأنه خصم وزير الداخلية ويتم إلقاء القبض على من يتعرض لرمز القانون فوراً".

وأكد وزير البيان على "أن هناك فترة تقييم لمدة ثلاثة أشهر لمديرية وملاك شؤون العشائر وباقي التشكيلات وسيتم تغيير  من لم يثبت فعاليته في أداء الواجب والالتزام به".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف