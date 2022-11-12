وزير الداخلية يتخذ إجراءً بشأن التهديدات العشائرية للمنتسبين

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري اليوم السبت ان أي ضابط أو منتسب يتعرض لتهديدات عشائرية بسبب تنفيذه الواجب في تطبيق القانون عليه أن يبلغ شيخ العشيرة المتنازع معه بأنه خصم وزير الداخلية ويتم القاء القبض على من يتعرض لرمز القانون.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان له اليوم "عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، اجتماعاً في مديرية شؤون العشائر بحضور عدد من ضباط هذه المديرية".

وأضاف البيان "أكد الوزير أن القانون فوق الجميع وهو سند للعشيرة والمواطن، موجهاً بالاستمرار في التواصل مع العشائر، كونها جزءاً من النسيج الاجتماعي ولها المكانة المرموقة".

وأوضح البيان الى أن وزير الداخلية "أشار الى أن العشيرة منبر ومدرسة للعلم والأخلاق الحميدة كما عهدناها، مشدداً على أن أي ضابط او منتسب يتعرض الى (مطالبة عشائرية) بسبب تنفيذه الواجب الموكل إليه في تطبيق القانون وإحقاق الحق، عليه أن يبلغ شيخ العشيرة المتنازع معه بأنه خصم وزير الداخلية ويتم إلقاء القبض على من يتعرض لرمز القانون فوراً".

وأكد وزير البيان على "أن هناك فترة تقييم لمدة ثلاثة أشهر لمديرية وملاك شؤون العشائر وباقي التشكيلات وسيتم تغيير من لم يثبت فعاليته في أداء الواجب والالتزام به".