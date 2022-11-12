سیاسة

رئاسة الجمهورية العراقية تؤكد التزام العراق بالقضايا الكبرى ومنها قضية فلسطين

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس الجمهورية خلال مشاركته في كوب 27 بشرم الشيخ
رئيس الجمهورية خلال مشاركته في كوب 27 بشرم الشيخ
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية اليوم السبت، أن موقف العراق كان واضحاً وصريحاً في التعبير عن سياساته القائمة على احترام المصالح المشتركة والتزامه بالقضايا الكبرى ومنها قضية الشعب الفلسطيني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أنه "بعد عودة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد من قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في الجزائر، ومن قمة المناخ في شرم الشيخ بجمهورية مصر، فإن بعض الأطراف ممن لا يريدون للعراق والعراقيين الخير والسلام أثاروا لغطاً أرادوا به التشويش على النجاحات التي رافقت زيارة الرئيس والتي عبّرت عنها اللقاءات الإيجابية بكثير من القادة ممن حضروا القمتين".

وأضاف البيان أن "جميع هذه اللقاءات جرى الإفصاح عنها بالبيانات الرسمية التي كانت تصدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية والتي كانت تتابع فوراً كل ما أجري من لقاءات واجتماعات"، مشيرةً إلى أنه "لم يحصل في أيّ من البلدين الشقيقين أيّ نشاط أو لقاء أو اجتماع لم يجر الإعلان عنه".

وأكد أن موقف العراق كان "واضحاً وصريحاً في التعبير عن سياساته القائمة على احترام المصالح المشتركة وعلى التزامه بالقضايا الكبرى وفي المقدمة منها قضية الشعب العربي الفلسطيني".

وأشار إلى أن هذا الموقف كان "موضع تقدير واحترام الجميع"، مؤكداً أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأثناء لقائه بفخامة الرئيس أثنى على الموقف العراقي كما أفصح عنه الرئيس".

ولفت إلى أن "المشاعر النبيلة التي أفصح عنها القادة والأصدقاء والأشقاء أكدت حرص الجميع على موقع العراق وفاعليته الناشطة في محيطه الإقليمي والدولي".

وأوضح أن الرئيس العراقي قابل تلك المشاعر "بالسعادة والترحيب، وبتأكيد موقف العراق الحريص على بيئة سياسية آمنة ومستقرة في منطقتنا".

وشدد على أن هذا التوضيح يأتي "تعبيراً عن احترام الرأي العام بالإطلاع على الحقائق، وليس انشغالاً بثرثرة من الكلام لا شاغل لها إلا التشويش على الموقف العراقي الرصين".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف