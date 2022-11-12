رئاسة الجمهورية العراقية تؤكد التزام العراق بالقضايا الكبرى ومنها قضية فلسطين

أربيل (كوردستان 24)- أكد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية اليوم السبت، أن موقف العراق كان واضحاً وصريحاً في التعبير عن سياساته القائمة على احترام المصالح المشتركة والتزامه بالقضايا الكبرى ومنها قضية الشعب الفلسطيني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أنه "بعد عودة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد من قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في الجزائر، ومن قمة المناخ في شرم الشيخ بجمهورية مصر، فإن بعض الأطراف ممن لا يريدون للعراق والعراقيين الخير والسلام أثاروا لغطاً أرادوا به التشويش على النجاحات التي رافقت زيارة الرئيس والتي عبّرت عنها اللقاءات الإيجابية بكثير من القادة ممن حضروا القمتين".

وأضاف البيان أن "جميع هذه اللقاءات جرى الإفصاح عنها بالبيانات الرسمية التي كانت تصدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية والتي كانت تتابع فوراً كل ما أجري من لقاءات واجتماعات"، مشيرةً إلى أنه "لم يحصل في أيّ من البلدين الشقيقين أيّ نشاط أو لقاء أو اجتماع لم يجر الإعلان عنه".

وأكد أن موقف العراق كان "واضحاً وصريحاً في التعبير عن سياساته القائمة على احترام المصالح المشتركة وعلى التزامه بالقضايا الكبرى وفي المقدمة منها قضية الشعب العربي الفلسطيني".

وأشار إلى أن هذا الموقف كان "موضع تقدير واحترام الجميع"، مؤكداً أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأثناء لقائه بفخامة الرئيس أثنى على الموقف العراقي كما أفصح عنه الرئيس".

ولفت إلى أن "المشاعر النبيلة التي أفصح عنها القادة والأصدقاء والأشقاء أكدت حرص الجميع على موقع العراق وفاعليته الناشطة في محيطه الإقليمي والدولي".

وأوضح أن الرئيس العراقي قابل تلك المشاعر "بالسعادة والترحيب، وبتأكيد موقف العراق الحريص على بيئة سياسية آمنة ومستقرة في منطقتنا".

وشدد على أن هذا التوضيح يأتي "تعبيراً عن احترام الرأي العام بالإطلاع على الحقائق، وليس انشغالاً بثرثرة من الكلام لا شاغل لها إلا التشويش على الموقف العراقي الرصين".