بالفيديو | قيادة العمليات المشتركة تعلن تفاصيل ضربة جوية في محيط كركوك

أربيل (كوردستان 24)- ‌أعلنت قيادة العمليات المشتركة اليوم السبت عن مقتل خمسة من عناصر تنظيم داعش في ضربة جوية نفذها سلاح الجو في محيط كركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "قيادة العمليات المشتركة مستمرة بوضع الخطط الهادفة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية مسنودة بجهد استخباري كبير".

وأضاف البيان أنه "شرعت فجر اليوم قوة مشتركة من فوج مكافحة إرهاب كركوك والقطعات الماسكة ضمن قاطع المقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو... لتفتيش مكان الضربة الجوية التي نفذتها طائرات القوة الجوية بواسطة طائرات (إف-16) العراقية".

وأكد أن العملية تمت "وفق معلومات ومتابعة دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات العراقي، وبعمل فني وعلمي وجهود متواصلة لخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات الوطني، في أطراف قرية بير أحمد بمحافظة كركوك".

وأشار إلى أنه عثر "على (5 جثث لعناصر داعش و5 بنادق و7 رمانات مختلفة و24 مخزن بندقية و7 صواعق تفجير و4 جعبة صدرية و10 أمتار فتيل قداحة ومبلغ مالي وخلية شمسية و20 جهاز موبايل و25 شريحة موبايل وراوتر محول)".

وشدد على أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً"، مشيرةً إلى أن "قواتنا الأمنية البطلة تؤدي واجباتها على أتم وجه وستكون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بالأمن".

ولفت إلى أنه "لن يكون لعناصر عصابات داعش الإرهابية أي مكان في أرض العراق".