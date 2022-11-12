العراق يدعو أوبك لزيادة حصته من النفط

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت أعضاء أوبك لإعادة النظر في حصة العراق وزيادتها.

وقال السوداني خلال لقائه عددا من المحللين السياسيين إن بلاده تجري نقاشاً مع أعضاء أوبك لإعادة النظر في حصته الإنتاجية وزيادتها، مشيراً إلى بغداد حريصة على إبقاء أسعار النفط مستقرة ولا تزيد عن 100 دولار.

وتابع "العراق بحاجة لزيادة إنتاجه من النفط لتحقيق المزيد من الإيرادات لإعادة إعمار الدولة"، لافتاً إلى أن بلاده ملتزمة بسياسات أوبك وقراراتها.

ومضى يقول "ينبغي أن يعيد أعضاء أوبك النظر في حصة إنتاج العراق".

كذلك أشار إلى أن حكومته ستحترم اتفاق الطاقة مع توتال إنرجيز.