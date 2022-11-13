سیاسة

مواطنٌ سوري يقتل شقيقه وأفراداً من عائلته بسبب "قطاف الزيتون"

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سوریا طرطوس مواطن سوري يقتل عائلة شقيقه

أربيل (كوردستان 24)- أقدم مواطنٌ سوري يتحدّر من ناحية خربة المعزة بمدينة طرطوس الساحلية، على قتل أفراد عائلة شقيقه المؤلّفة من 4 أشخاص، وإصابة خامس، قبل أن يطلق النار على نفسه.

وذكرت وسائل إعلامٍ سورية محلية، أن المدعو (هيثم- م) قتل برصاصات بندقيةٍ آلية، شقيقه وزوجة شقيقه، واثنين من أبنائهما، وإصابة ابنتهما، ثم أطلق النار على نفسه "بسبب خلافٍ حول قطاف محصول الزيتون".

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيانٍ لها "أُسعِف مطلق النار المدعو هيثم وابنة شقيقه المدعوة نور الهدى، فيما نُقِل المتوفون إلى مشفى الباسل بطرطوس، ولاتزال التحقيقات مستمرة".

وتشهد مدنٌ سوريّة، حوادث عائلية مماثلة، إما بسبب نزاعات عشائرية على خلفية مشاكل اجتماعية، أو حول أراضٍ زراعية وأحقية ملكيتها.

ومنذ اندلاع الحرب في البلاد، ارتفعت معدلات الجريمة في المدن السورية، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، وازدياد نسبة البطالة بين شريحة الشباب.

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