أربيل تنفذ مشروع صرف صحي لمنع حدوث السيول في المدينة وضواحيها

أربيل (كوردستان 24)- في إطار جهود وزارة السياحة والبلديات لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار، وإمكانية حدوث فيضانات في أربيل، يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي في شارعين رئيسيين في المدينة.

وأعلنت وزارة البلديات والسياحة في بيان، ان المشروع يتم في شارعي 30 مترا و60 مترا، وبتكلفة اجمالية تبلغ مليارين و500 مليون دينار.

وأضاف البيان انه مشروع كبير، تشرف عليه مديرية مياه الشرب والصرف الصحي في أربيل، مشيرة الى انه تم الانتهاء من قسم من المشروع على شارع 60 مترا وسيتم الانتهاء في قسم آخر في شارع 30 مترا.

واكدت وزارة البلديات والسياحة أنه مع الانتهاء من تنفيذ المشروع ، ستختفي مشكلة تجمع مياه الأمطار في شارع 30 مترا وسيتم تخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي في محيط المدينة.

وتسببت الأمطار الغزيرة العام الماضي، بحدوث فيضانات وسيول في أربيل، تسببت بإلحاق خسائر بشرية ومادية في ممتلكات المواطنين.