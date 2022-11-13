سیاسة

النزاهة تكشف حجم الرشاوي التي تقاضاها محافظٌ عراقي سابق محكومٌ غيابياً

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أربيل (كوردستان 24)- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن حجم الرشاوي التي تقاضاها محافظ صلاح الدين السابق، الصادر بحقه حكمٌ غيابي عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية.

وأصدرت الهيئة في الثالث من أبريل نيسان الماضي أمر استقدام بحـق محافـظ صلاح الدين، بتهمة ابتـزاز أحد المُقاوليــن، وتلقّي مبالغ مالية وسيارات منه؛ لقاء إطلاق مُستحقاته الماليَّة عن المشاريع التي نفّذها.

وقالت النزاهة في بيانٍ لها، اليوم الأحد، إن المُدان تلقى مبالغ مالية تقدر بنحو 7 مليارات دينار، لقاء منح أفضلية إنجاز مشاريع لشركاتٍ معينة.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، أن محافظ صلاح الدين السابق تسلَّم مبلغ 4 مليارات و600 مليون دينارٍ عراقي، ومليون ونصف مليون دولار، إضافةً إلى سيارات  من نوع (رانج روفر) و(لكزس).

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان 24، أن المُدان تسلَّم المبالغ المذكورة مقابل إحالة المشاريع المُنفذة داخل المحافظة بدعواتٍ مباشرة، وإطلاق المستحقات المالية المُترتِّبة بذمَّة المحافظة للشركات.

وقال البيان، إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة (..) قرَّرت الحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة عشر سنوات، وفرض غرامةٍ مالية  بقيمة 10 ملايين دينار".

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