أمن

بالفيديو | سقوط قتلى وجرحى بانفجار في إسطنبول

هرعت قوات الأمن ورجال الإطفاء والفرق الطبية إلى مكان الحادث
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صورة تظهر لحظة الانفجار
صورة تظهر لحظة الانفجار
ترکیا تركيا انفجار شارع الاستقلال ميدان تقسيم

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الأحد أن ما لا يقل عن سقوط قتلى وجرحى بانفجار لم تعرف طبيعته في شارع الاستقلال بإسطنبول.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن ترك) التركية عن السلطات المحلية أن أربعة اشخاص قتلوا وأصيب 38 آخرون بجروح في الانفجار الذي أثار حالة من الهلع بين السكان.

وعرضت قناة (تي.آر.تي الإخبارية) الرسمية ووسائل إعلام أخرى مقاطع مصورة لسيارات إسعاف وأفراد من الشرطة يتجهون إلى موقع الانفجار.

وأظهر تسجيل مصوّر اطلعت عليه كوردستان 24 لحظة الانفجار.

وهرعت قوات الأمن ورجال الإطفاء والفرق الطبية إلى محل الحادث.

ولم تعرف بعد طبيعة الانفجار، حسبما أفاد مراسل كوردستان 24 في إسطنبول، مشيراً الى أن قوات الأمن منعت الصحفيين من الوصول إلى موقع الحادث.

وقال محافظ إسطنبول علي يرلي كايا للصحفيين إن الانفجار وقع في الساعة 16:20 بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أنه "خلف قتلى وجرحى".

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي بشأن الانفجار.

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