سیاسة

الشمري: الداخلية ستكون مسؤولة عن أمن العراق والاستخبارات عين الاستقرار في البلاد

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العراق العراق وزير الداخلية

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري اليوم الأحد أن وزارته ستكون مسؤولة عن أمن العراق، مؤكداً في الوقت نفسه أن وكالة الاستخبارات ستكون عين الأمن والاستقرار في البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عقد اجتماعاً في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".

وأكد الشمري أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لديها مقوِّمات النجاح في العمل"، واصفاً إيّاها "بأنها روح الداخلية والجهاز الأول للمعلومات في الوزارة".

ولفت إلى أنه "من صفات القائد أن يعرف كيف يقيّم ضباطه"، مشيراً إلى أنه "سيكون السند الحقيقي لرجال وكالة الاستخبارات".

وشدد على أن "وزارة الداخلية ستكون مسؤولة عن أمن العراق"، مبيّناً أن "الأمن يأتي من الجهد الاستخباري".

وبيّن أنه "سيكون داعماً لوكالة الاستخبارات كونها الذراع الأولى وعين الأمن والاستقرار" في العراق.

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