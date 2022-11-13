‌رئيس الوزراء الياباني يشيد بعلاقاته مع العراق ويصفه بحجر السلام في الشرق الأوسط 

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأحد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع العراق، واصفاً العراق بـ حجر الأساس للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد تلقى رسالة من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا".

وأضاف البيان أن "رئيس وزراء اليابان قدم التهاني باسمه شخصياً ونيابةً عن حكومة وشعب بلاده لـ عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للعراق".

وأشار فوميو كيشيدا إلى أن "بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع العراق"، واصفاً العراق بأنه "حجر الأساس للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وشدد رئيس الوزراء الياباني أن "البلدين احتفلا بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 2019"، مؤكداً أنهما اتخذا "خطوات لزيادة تعزيز العلاقات بشكل أكبر منذ ذلك الحين".

وأعرب عن أمله بأن يشهد العراق في ظل رئاسة عبد اللطيف رشيد "خطوات الإصلاح الضرورية لمواجهة التحديات".

وأكد أن اليابان ستستمر في دعمها للعراق "في مجال التنمية"، مشدداً رغبة بلاده بتعزيز التعاون مع العراق في "أوسع المجالات".