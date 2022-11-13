سیاسة

السوداني وأبو الغيط يؤكدان دور العراق الفاعل في دعم الاستقرار بالمنطقة 

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العراق السوداني

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مساء الأحد على دور العراق الفاعل والحيوي في دعم الاستقرار بالمنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "محمد شياع السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط".

وأضاف البيان أن الاتصال "شهد التباحث في آخر المستجدات على الساحة العربية"، وكذلك "نتائج ومقررات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الجزائر".

وأشار إلى أن الجانبين أكدا "على دور العراق الفاعل والحيوي في دعم الاستقرار بالمنطقة".

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