مسرور بارزاني يدين بشدة التفجير الجبان في إسطنبول

أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد "التفجير الجبان" الذي وقع في إسطنبول وأسفر عن سقوط ضحايا.

ولقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب العشرات بجروح عندما هز انفجار شارع الاستقلال المزدحم وسط إسطنبول، وفق آخر حصيلة رسمية.

وقال مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "أدينُ بشدة الهجوم الجبان الذي وقع في إسطنبول اليوم".

وعبّر رئيس الحكومة عن تعازيه لتركيا، حكومة وشعباً، وأبدى تعاطفه مع الضحايا وعائلاتهم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد توعد منفذي الهجوم بالعقاب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن "امرأة لعبت دوراً" في التفجير.

وأضاف أن التفجير "تفوح منه رائحة الإرهاب".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.